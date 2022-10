Locatelli e gli incredibili retroscena sugli ospiti vip al suo ristorante | ' Madonna mangia sempre una pasta speciale'

Corriere della Sera

Lo chef Giorgio, volto famoso di Masterchef , 59 anni, da tanto tempo trasferitosi a Londra per portare avanti il suo ristrorante ormai diventato un punto di riferimento per le star mondiali e non solo, ha ...... che vedono favoritiospiti, anche in modo decisamente netto: il segno 2 infatti è quotato a 1,... Bonucci e Alex Sandro da destra a sinistra; Paredes come regista più le due mezzalie ... Locatelli: «Da giovane fui bullizzato nelle cucine del Savoy. Ho conquistato Carlo con un piatto di... Lo chef Giorgio Locatelli, volto famoso di Masterchef, 59 anni, da tanto tempo trasferitosi a Londra per portare avanti il suo ristrorante ormai diventato un punto di riferimento per le star mondiali ...Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef, è lo chef italiano più famoso in Gran Bretagna. Nella sua Locanda Locatelli, il ristorante londinese, ha una lunga lista ...