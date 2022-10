Lo chignon biondo di Sophie di Wessex illumina l’Africa

(Di martedì 11 ottobre 2022)di: beauty look minimal e sobrio in Botswana (Ipa) Tutti gli occhi sudi. È lei il membro della royal family inglese più in vista del momento. E gli incarichi che le vengono affidati lo confermano. È, infatti, la prima esponente della famiglia reale inglese a visitare in questi giorni la Repubblica Democratica del Congo. Un royal tour che ha proseguito con una tappa in Botswana e continuerà in Malawi. Incarichi da prime volte e sempre più di rilievo che la contessa sta svolgendo senza sbagliare un colpo. Nemmeno in fatto di beauty look. Sobrio e fai-da-te, come richiede il contesto. Mai sopra le righe, come lei stessa ci ha abituato nel corso degli anni. Allobasso e morbido ha abbinato un make naturale appena accennato.di ...

