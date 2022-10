Lo chef Locatelli | «In Italia non avrei mai potuto fare affari | vige il nepotismo | in Inghilterra è diverso»

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista alloGiorgio. Si è appassionato alla cucina nel ristorante di famiglia, la Cinzianella, sul lago di Corgeno. Si è trasferito a Londra nel 1986. Nel 2002 ha aperto Locandain Seymour Street. A Dubai possiede Ronda. E’ uno dei protagonisti di Master. Tra i clienti della Locandaci sono tanti vip e persino teste coronate, come Carlo e Camilla d’. «È un listone, ci sono anche i re e le regine. Ma per noi i clienti sono tutti importanti, alla fine pagano tutti lo stesso. Abbiamo sempre cercato di respingere quell’idea di snobismo degli altri ristoranti stellati». Non solo re, alla Locanda vanno anche molti vip, racconta. «Abbiamo un bel po’ di vip: ...

