(Di martedì 11 ottobre 2022) Continua il momento negativo per ildi, che perde per infortunio Luisa fine anno: il ritorno per ilContinua il periodo nero deldi, in crisi d’identità e di risultati. L’ultima pessima notizia per i reds è il ko di Luis. Il colombiano infatti è uscito per infortunio durante il match contro l’Arsenal, rimediando una lesione ai legamenti del ginocchio che lo costringerà a rientrare solo nel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

... lo slovacco si lega con un lungo contrattoL'ultima a Cremona è stata l'perla stagionale. ... Lobotka contro il©LaPresseRinnovo Lobotka, pochi giorni per la firmaCome anticipato da ...Mi stanno dicendo che sto mentendo! Per l'volta c'è chi ha inciampato. Niente, questo ... Avevo dato 10 al Napoli contro illa prima giornata perchè ritenevo fosse la migliore del ... Liverpool, ennesima grana per Klopp: Diaz out fino al 2023 Il Liverpool è irriconoscibile in campo, il suo allenatore Jürgen Klopp lo è anche davanti ai microfoni. Volto tirato, sconforto evidente, una rassegnazione espressa negli occhi ancora più che nelle p ...Il ritorno al gol in Premier League per Cristiano Ronaldo coincide con l'ennesimo record personale: l'asso portoghese, infatti, contro l'Everton - sul terreno di Goodison Park, a Liverpool - ha firmat ...