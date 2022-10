LIVE Passaro-Zhang 7-6 2-1 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | tiene il servizio l’azzurro

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Chiude sotto-rete il cinese. 30-15/dritto di. 15-15 Splendido lob di. 15-0 Buona la prima di. 2-1il. 40-30 Dritto vincente del. 30-30 Rovescio in rete di. 30-15 Rovescio vincente di. 30-0 Smorzata vincente del. 15-0 Chiude sotto rete. 1-1ilil cinese. 40-30 Rimonta nel game. 30-30 Chiudesotto-rete. 15-30 Buona la prima del cinese. 0-30 Smorzata in rete di. 0-15 Gran risposta di ...

Ora l'italiano occupa la nona posizione nella Pepperstone ATPRace To Milan. Tuttavia, la sua vita avrebbe potuto essere molto diversa se il talentuosoavesse deciso di continuare con il ...Sorteggio non propriamente fortunoso per Francesco, che dopo aver ottenuto l'accesso al tabellone principale della rassegna toscana attraverso una wild - card dovrà cercare un'impresa per avere la meglio del più quotato avversario belga. Il ...L'intervista di Sam Jacot a Francesco Passaro è stata pubblicata sul sito dell'ATP e su quello ufficiale delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP ...Il live e la diretta testuale del match di primo turno tra Francesco Passaro e Zhizhen Zhang nell'Atp 250 di Firenze 2022.