LIVE – Passaro-Zhang 3-4 | primo turno Atp Firenze 2022 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ile latestuale del match ditra Francescoe Zhizhennell’Atp 250 di. Esordio molto complesso per il classe ’01 umbro, che cerca i punti necessari in questo fine di stagione per raggiungere le Next Gen Finals e anche un posto nel tabellone principale dei prossimi Australian Open. Per farli nel capoluogo toscano servirà però sconfiggere il lucky loser cinese, sconfitto neldecisivo delle qualificazioni da Cobolli, ma determinato a riscattarsi.scenderanno in campo oggi, martedì 11 ottobre. Il match è in programma come secondo a partire dalle ore 19:30 (dopo Gasquet-Nakashima). COME SEGUIRE IN TV IL MATCH TABELLONE ...