LIVE Milan-Chelsea 0-2 | che occasione per Dest!

(Di martedì 11 ottobre 2022) Vincere per dimenticare e vendicare la brutta sconfitta di Londra e rilanciarsi per la corsa agli ottavi di Champions League. Alle 21 il...

- CHELSEA 0 - 2 al 34'! Rete di Pierre - Emerick Aubameyang! Kovacic serve al limite Mount, che di prima imbuca per l'accorrente Aubameyang. L'ex calciatore del Barcellona anticipa anche ...A San Siro il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 trae Chelsea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro si affrontanoe Chelsea nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiChelsea 0 - 2 MOVIOLA 1 Inizia il match 5 Ritmi subito ...Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!! Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea: MILAN (4-3-2-1): ...Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!! Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea: MILAN (4-3-2-1): ...