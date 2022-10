LIVE Milan-Chelsea 0-2 | Champions League calcio in DIRETTA | si riparte a San Siro

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MACCABI-JUVENTUS 46’ Comincia la seconda frazione! Dentro Gallagher al posto di Mount. INIZIO SECONDO TEMPO 21.48 Restate con noi per la seconda frazione! 21.57 Diamo un’occhiata alle statistiche del primo tempo: londinesi avanti nel possesso palla con il 58% a 42 con 5 tiri a 4 in favore degli ospiti che hanno collezionato anche due corner a 1. 3 cartellini gialli a 2 per i padroni di casa che sono un uomo in meno. 21.54sotto dopo 45 minuti di gioco a San: fatale l’espulsione di Tomori che ha lasciato i rossoneri in 10 uomini contribuendo al rigore trasformato da parte di Jorginho. Aubameyang ha realizzato il raddoppio dopo il buco difensivo rossonero. Diavolo che aveva cominciato bene la partita prima del cambio ...