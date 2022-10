LIVE Milan-Chelsea 0-2 | Champions League calcio in DIRETTA | si riparte a San Siro! Blues per il tris | rossoneri per la rimonta

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MACCABI-JUVENTUS 68’ Pobega ammonito dopo l’ingresso in campo: James in panchina appare dolorante e preoccupato nell’ottica Mondiale con l’Inghilterra. 66’ Scorrono i minuti a San Siro: diventa complicato adesso per il. 63’ Tommaso Pobega e Ante Rebic subentrano al posto di Ismael Bennacer e Or Giroud. Dentro Cesar Azplicueta e Ruben Loftus-Cheek per Reece James e Raheem Sterling. 60’ Ilprova ad abbozzare una reazione a 30 minuti dalla fine. 57’ Dinamo Zagabria e Red Bull Salisburgo sono sull’1-1 dopo i gol del primo tempo di Seiwald e Ljubicic. 54’ TATARUSANU SU AUBAMEYANG! Brivido per il Diavolo dopo il tiro di Kovacic deviato dalla difesa rossanera. 52’ Partita di sofferenza per i ...