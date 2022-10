LIVE Milan-Chelsea 0-2 | Champions League calcio in DIRETTA | Blues dominanti a San Siro! Rossoneri in 10 uomini

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MACCABI-JUVENTUS 21.48 Restate con noi per la seconda frazione! 21.57 Diamo un’occhiata alle statistiche del primo tempo: londinesi avanti nel possesso palla con il 58% a 42 con 5 tiri a 4 in favore degli ospiti che hanno collezionato anche due corner a 1. 3 cartellini gialli a 2 per i padroni di casa che sono un uomo in meno. 21.54sotto dopo 45 minuti di gioco a San Siro: fatale l’espulsione di Tomori che ha lasciato iin 10contribuendo al rigore trasformato da parte di Jorginho. Aubameyang ha realizzato il raddoppio dopo il buco difensivo rossonero. Diavolo che aveva cominciato bene la partita prima del cambio di ritmo imposto dai londinesi. FINE PRIMO TEMPO 50’ FINISCE QUI LA PRIMA ...

A San Siro il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 trae Chelsea: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro si affrontanoe Chelsea nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. SintesiChelsea 0 - 2 MOVIOLA 1 Inizia il match 5 Ritmi subito ...I giocatori delinvocano il rosso per piede a martello, ma la decisione dell'arbitro è corretta e il VAR la conferma. 20' - Ammonito Giroud per proteste e aver disturbato la battuta di Jorginho.Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!! Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea: MILAN (4-3-2-1): ...Grazie al nostro live testuale potrete seguire in diretta tutto quello che succederà sul campo di San Siro. Restate con noi!!! Queste le formazioni ufficiali di Milan-Chelsea: MILAN (4-3-2-1): ...