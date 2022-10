LIVE Maccabi-Juventus | Champions League calcio in DIRETTA | Rugani parte titolare!

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.05 Ecco le formazioni ufficiali:HAIFA (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Mohamed; David, Chery, Atzili; Pierrot. All. Bakhar(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci,, Alex Sandro; Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri 18.02 Buonasera e benvenuti alladidi. LADI MILAN-CHELSEA Buonasera e benvenuti allatestuale di, i bianconeri devono vincere per sperare ...

In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfidasul nostro sito.- Juve: formazioni ufficialiHAIFA (4 - 3 - 3) : Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, ...Dove vedereHaifa - Juventus La partita sarà trasmessa in diretta su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e sul numero 252 del satellite. Prepartitaalle ore 18:00. L'evento sarà trasmesso ...Dopo la vittoria dell'andata per 3-1, la Juventus deve trovare un nuovo successo in trasferta con il Maccabi se vuole continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League.Dopo il primo succcesso nel girone di Champions League, la Juventus si presenta allo stadio Sammy Ofer per riaprire la corsa al secondo posto, nella speranza che dalla sfida tra Psg e Benfica ...