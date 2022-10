LIVE Maccabi-Juventus | Champions League calcio in DIRETTA | orario | streaming | probabili formazioni

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di, i bianconeri devono vincere per sperare ancora nella qualificazione. Allegri dopo la sconfitta contro il Milan vuole subito cambiare la rotta. Szczesny andrà in porta. Difesa con Danilo, Bremer, Bonucci e Alex Sandro. Mediana con Locatelli, Paredes e Rabiot. Anche se McKennie resta in corsa per un posto da titolare al posto dell’italiano, dalla panchina sicuramente Miretti e Fagioli. Davanti Di Maria si prende ovviamente il posto da titolare, Kostic a sinistra mentre Vlahovic sarà la punta. Occhio a Milik come possibile sorpresa.che non si discosterà molto da quello visto la scorsa settimana. Cohen ...

La Juventus si sta preparando ad una delle partite più importanti della stagione per gli uomini allenati da Massimiliano Allegri. Domani sera i bianconeri saranno di scena contro ilHaifa nel quarto turno del torneo europeo. Match da vincere a tutti i costi per rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale . Missione da compiere non solo per sognare ancora ...La Juventus si prepara ad un appuntamento molto importante per la sua stagione, la trasferta sul campo delHaifa in Champions. Riuscire ad ottenere il pass per gli ottavi di finale sarebbe fondamentale per la formazione di Massimiliano Allegri, c ostretta però ad inseguire Psg e Benfica in una ...L'Olimpia Milano ospite della Givova Scafati. Il riassunto della gara. PRIMO TEMPO. L'Olimpia Milano si impone nel primo tempo su Scafati chiudendo avanti la prima frazione ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Maccabi Haifa in trasferta. Maccabi Haifa-Juventus, le parole di Allegri sulle condizioni di ...