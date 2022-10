LIVE Maccabi-Juventus 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | si parte!

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Ingresso in campo dei giocatori, tra poco inno della. 18.35 La vittoria metterebbe in cassaforte almeno il terzo posto nel girone per l’Europa. 18.30 Arrivabene a Sky Sport avvisa che per questa partita vuole un solo risultato, la vittoria. 18.25 Questa la panchina del: Fucs, Mashpati, Tchibota, Menachem, Rukavytsya, Arad, Abu Fani, Meir, Seck, Levi, Eliyahu, Gershon. 18.20 Allegri rivela a Sky Sport, che Kean doveva giocare titolare ma per un problema fisico parte dalla panchina. 18.15 La panchina bianconera: Pinsoglio, Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Miretti, Fagioli, Kosti?, Milik, Kean, Soulé. 18.10 Allegri rischia attuando il turn over, fuori Bremer e Kostic, dentro Rugani e McKennie. 18.05 Ecco le formazioni ...

18:00- Juve, bianconeri sempre vittoriosi nei tre precedenti La Juventus ha vinto tutti e tre i confronti diretti in Champions League con il Maccabi Haifa: oltre alla gara d'andata. Al Sammy Ofer, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra Maccabi Haifa e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Al Sammy Ofer si affrontano Maccabi Haifa e Juve nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi Maccabi Haifa Juve 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio alle 18.45 Migliore in campo: 16:26 - IN ATTACCO CI SARÀ LA COPPIA DI MARIA - VLAHOVIC - Nel gara contro il Maccabi Haifa, l'attacco della Juventus sarà formato da Vlahovic e Di Maria. 15:27 - A CENTROCAMPO TORNA PAREDES - Contro il Maccabi Haifa, a centrocampo tornerà Paredes.