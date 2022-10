Live Juventus | ecco si chi si è infortunato ancora

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lache sta perdendo incredibilmente in casa del Maccabi Haifa addirittura per 2-0, oltre che a subire clamorosamente in tutto il primo tempo ha subito un nuovo infortunio di uno dei suoi giocatori migliori. Angel Di Maria a metà del primo tempo si ferma di nuovo. Il giocatore argentino si tocca nuovamente la coscia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Spezia-, le probabili formazioni e dove seguire il match Pirlo è già un flop? L’indiscrezione sul futuro bianconero Pirlo commenta la vittoria contro la Sampdoria Calciomercato, Vlahovic sempre nel mirino Hellas Verona-, streaming gratis e diretta tv SKY? Dove vedere il match Calciomercato: i bianconeri hanno scelto, ...

MILANO - L'importantissimo successo ottenuto contro laha parzialmente mitigato in casa Milan la delusione per il pesante ko rimediato a Stamford ...la cronaca testuale della sfidasul ...Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Milan - Chelsea, gara in programma alle 21 della quarta giornata di Champions LeagueReduce dalla bella vittoria contro la, il Milan va a caccia di rivincite in Champions League e ospita il Chelsea nella quarta giornata della fase a gironi. La pesante sconfitta nella gara di andata ha complicato leggermente i ...54' - Occasione Juventus! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Rugani stacca di testa ma Cohen è reattivo e alza la palla sopra la traversa. 54' - Locatelli apre per Cuadrado, il colombiano mette la ...46' - Doppio cambio nella Juventus: entrano Locatelli e Kostic, escono Paredes e McKennie. 19:50 - COMINCIA LA RIPRESA! 19:35 - Primo tempo orribile della Juventus che chiude in svantaggio di due gol.