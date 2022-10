LIVE Italia-Cina 2-0 volley femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | 4-9 | azzurre in affanno

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-13 Orro ed Egonu si scontrano in ricostruzione, Yuan non perdona in primo tempo. 8-12 Sylla riceve e va a segno con un mani fuori. 7-12 Troppi errori, lunga la battuta di Bosetti. 7-11 Mani fuori di Egonu in pipe. 6-11 A mezza rete la battuta di Egonu. 6-10 In rete la battuta di Ding. Il set è ancora lungo. 5-10 Niente da fare, lavince uno scambio sporco. Ora il muro sta funzionando poco. 5-9 Diagonale di Egonu, che prova a suonare la carica. 4-9 Brutto errore in diagonale di Bosetti, palla fuori. 4-8 Fast di Yuan. 4-7 Scambio lungo e mani fuori di Bosetti. Bisogna pensare ad un punto per volta. 3-7 Questa volta il nastro non è propizio per Wang. Time-out Mazzanti. “E’ il momento di fare quello di cui siamo capaci“. 2-7 Pallonetto di Egonu difeso, poi diagonale di Li. Le ...