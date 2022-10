LIVE Champions | Copenaghen-City 0-0 Mahrez sbaglia un rigore | inglesi in 10 In serata Psg-Benfica | il Real e Dinamo Zagabria-Salisburgo

L'ultima vittoria casalinga del Maccabi Haifa inLeague risale all'ottobre 2002 (contro ... Prepartitaalle ore 18:00. L'evento sarà trasmesso in steaming anche su Sky Go e su Mediaset ...Commenta per primo Quarto turno diLeague che vede in campo la Juve di scena in casa del Maccabi Haifa . Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali controversi. MACCABI HAIFA - JUVENTUS h 18:45 Arbitro : Mateu Lahoz ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Quarto turno di Champions League che vede in campo la Juve di scena in casa del Maccabi Haifa. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali controversi.