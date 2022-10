Adnkronos

Roma, 11 ott. - "Il 44% dei medici afferma di proporre la vaccinazione agli assistiti, ma il% si lamenta di avere poco tempo per dare queste informazioni - il 18% per mancanza di strumenti - ...Scorrendo i dati dell'è emerso che, dal punto di vista anagrafico, sono gli over 55 i più propensi a rispettare le nuove regole (64% tra i 55 - 64enni e addirittura il 74,5% tra gli over). L'indagine, 65% medici non ha tempo e mezzi per proporre vaccinazione (Adnkronos) – “Il 44% dei medici afferma di proporre la vaccinazione agli assistiti, ma il 65% si lamenta di avere poco tempo per dare queste informazioni – il 18% per mancanza di strumenti – non cons ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...