L' ex ministro di sinistra manda ko Annunziata | “Comportamento non normale”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Bordate dallaper Lucia. A scagliarsi contro la conduttrice di Mezz'ora in più, il talk show domenicale di Rai3, è stato Franco Bassanini, exe consigliere speciale dei premier del Pd nello scorso decennio: “Ma èche un conduttore di un talk show della TV pubblica pretenda di imporre una sua posizione politica (es.che cerca invano di far dire a Cuperlo che l'errore del PD è stato sostenere la resistenza ucraina e le scelte atlantiche di Draghi)?”. A rispondere e a concordare tristemente è Guido Crosetto, imprenditore e fondatore di Fratelli d'Italia: “È così da anni. Rappresentano le proprie idee, non sono interessati a far capire quelle altrui e si nutrono di pregiudizi. Chi non è diè abituato. Non solo in Rai”. ...

Bordate dalla sinistra per Lucia Annunziata. A scagliarsi contro la conduttrice di Mezz'ora in più, il talk show domenicale di Rai3, ...