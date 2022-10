L’ex fidanzata di Marco Bellavia | “Ci sta marciando | mi ha scritto che è il momento di cavalcare l’onda”

Leggi su biccy

(Di martedì 11 ottobre 2022)ieri sera ha mandato un video messaggio al Grande Fratello Vip e per l’occasione Maryanna Bosis, sua ex, ha rilasciato una lunga intervista al portale TuoMagazine.com per far luce sulla vicenda. Secondo la ragazza – che è stata con il conduttore dal 2016 al 2020 – tutto questo che abbiamo visto potrebbe essere una sua tattica ben studiata. “non è una persona forte, ne ha passate tante, non ha mai accettato il fatto che la TV gli avesse chiuso la porta in faccia dopo il successo di Kiss me Licia e Bim Bum Bam. Ha lottato con le unghie e con i denti, ma è rimasto fuori dal giro e non è più rientrato. E questo lo ha sconvolto. Per lui, in questo senso, il GF è una grandissima rivincita. Sa benissimo di giocarsi tutte le sue possibilità, senza esclusione di colpi”. E su come sta gestendo il ...