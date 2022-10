Legami con Mosca | rischia il capo della cybersicurezza tedesca Arne Schoenbohm

Il ministro dell'Interno, Nancy Faeser, non ha ancora preso la decisione finale, dicendo che 'si tratta di accuse ...tutta calma non è in questo caso un modo di dire: perché si tratta di un tomo dalle dimensioni ... Sono meravigliose le pagine dove cerca " e trova " tutti i, i personaggi, le esperienze che ...Arne Schoenbohm, direttore del Bsi, l'Ufficio federale tedesco per la sicurezza informatica, potrebbe essere allontanato dal suo incarico da un momento all'altro, a causa di contatti ambigui con l'int ...In Germania, invece, è stato allontanato dal suo posto Arne Schönbohm, presidente della Bsi, l’agenzia governativa per la cybersicurezza, in seguito ai suoi presunti legami con circoli dei servizi ...