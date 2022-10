Lega | De Maria Pd | ' segretario Bologna cancellerà tatuaggio Terza Posizione'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo che ildelladidal braccio ildi. Se l' interessato confermerà quanto detto in proposito a suo nome da un altro esponente del suo partito farà certamente la scelta giusta". Così Andrea De, deputato Pd. "Quel simbolo è un insulto aed al prezzo di sangue che la nostra città ha pagato negli anni del terrorismo neofascista e della strategia della tensione. Con tanti altri avevo chiesto un gesto di questo tipo ed evidentemente l'indignazione diha pesato".

La7

... l'ex n.1 di EMA Guido Rasi , I ministeri che sembrano destinati allainvece hanno le ... Edoardo Rixi alle Infrastrutture; Giuseppe Valditara all'Istruzione (in alternativa AnnaBernini o ...... Assessore regionale Ambiente, Energia, Innovazione, Ricerca Regione Piemonte; Letizia... Ict e Media), Marcel Vulpis (VicepresidentePro), Roberto Ciccioli (Advisor Global Sports ... Caro energia, Antonio Maria Rinaldi-Lega "Siamo impensieriti dal piano di aiuti tedesco, saremo fagocitati dalla Germania" Roma, 11 ott. (Adnkronos) - "Apprendiamo che il segretario della Lega di Bologna cancellerà dal braccio il tatuaggio di Terza Posizione. Se l' interessato confermerà quanto detto in proposito a ...L'eurodeputato della Lega Antonio Maria Rinaldi è preoccupato per l'escalation della guerra. Il rappresentante del Carroccio è ...