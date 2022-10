Le rivelazioni shock di Adriana Volpe sull’ex marito | “Diceva a mia figlia che mi avrebbe ammazzato”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ledisulle minacce ricevute dall’exSonosconvolgenti quelle rese dalla conduttriceai giudici della Quinta sezione penale, nel processo che vede imputato l’exRoberto Parli accusato di maltrattamenti in famiglia. “Ho vissuto nel panico, mionon era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina o in mia assenza. Mi‘ti rovino, ti distruggo’” ha raccontato la presentatrice che è stata sposata con Parli dal 2008 al 2020, anno in cui si è separata. Tutto inizia nel 2019 quando Parli, imprenditore svizzero,iniziato ad ...