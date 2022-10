Le opere di Daiga Grantina sono uno zoom sull’essenza della realtà

Leggi su linkiesta

(Di martedì 11 ottobre 2022) «Non cerco l’opera. È l’opera che viene a me». Parola dell’enfant prodige dell’arte contemporanea. Dopo il Palais de Tokyo (Parigi) del 2018 e la Biennale di Venezia (Padiglione Lettonia) del 2019, è ora protagonistaFiera Frieze di Londra (dal 12 al 16 ottobre alla galleria Emalin). Abbiamo trascorso due giorni insieme all’artista in occasionesua recente residenza d’artista presso Cascina I.D.E.A. sul lago Maggiore. Avere la possibilità di riflettere insieme all’artista lettone, residente a Parigi, è un’occasione per approfondire un tema cruciale per l’arte contemporanea: da cosa nasce un’opera d’arte? Viene prima l’opera o la sua ideazione-progettazione-spiegazione? Da Pollock in poi, l’arte contemporanea sembra essere sempre più ricca di artisti per cui il gesto – più o meno viscerale e ...