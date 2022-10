Le ha fatto sparire tutto Ecco tutto quello che Totti deve ridare alla Blasi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Non solo le borse ma anche scarpe e vestiti griffati sarebbero stati sottratti dall'ex maritoconduttrice, che è pronta a chiedereindietro nell'udienza del 14 ottobre

"Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary che le hatutti gli orologi", lo incalza Staffelli. Ma Totti risponde con un sibillino: "Dici Vediamo.". A quel punto l'inviato chiede ...... sempre sul pezzo quando si tratta di provare a mettere in imbarazzo le sue 'vittime', ha poi proseguito: 'Lei è della Magica, ma la magia l'ha fatta Ilary che le hatutti gli orologi'. ...Il filosofo è molto critico nei confronti del Partito democratico, reo di non aver fatto alcuna autocritica dopo le elezioni del 25 settembre. Le previsioni per il futuro sono poco rosee: "Così finisc ...