(Di martedì 11 ottobre 2022) Torino. Il botta e risposta a distanza andato in onda ieri tra il presidente degli, Carlo Bonomi, e la Lega dimostra quanto assordante sia diventata la frizion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

"Abbiamo un bel po' di vip:qui perché non ne parliamo, non abbiamo mai chiamato un ... " Nell'ultimo anno c'è stata una ritirata - lamenta Locatelli - tantesi rifiutano di mandare le ...... sarebbe ancora in costante contatto con l'organizzazione che mette insieme esperti e... "Le accuse - recita una dichiarazione scritta del ministero dell'Interno -prese molto sul serio ... Le aziende vengono prima delle promesse, dicono gli industriali a Meloni “Non è questo il tempo di fare uno scostamento di bilancio per una flat tax o una nuova Quota 100", dice il presidente Bonomi. La frizione tra il mondo produttivo e la Lega è sempre più assordante ...Le raccomandazioni sull’impiego delle IA pubblicate dalla Casa Bianca sono quasi del tutto inverse a quelle europee. Gli Usa non vorrebbero porre limiti ...