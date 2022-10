Le ambivalenze e le contraddizioni di uno Stato laico Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 11 ottobre 2022) Inviata da Fernando Mazzeo - La scuola ha un suo specifico spazio educativo e finalità educative sue proprie, che possono essere riassunte in tre dimensioni fondamentali: l’alfabetizzazione culturale, la formazione del senso sociale e la formazione del senso morale, che rappresentano la via attraverso la quale si attuano i processi di crescita morale e sociale, per iniziare il processo educativo ordinato alla convivenza democratica. L'articolo .