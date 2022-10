L' avvertimento della Russia | useremo il nucleare solo se rischiamo l' annientamento

(Di martedì 11 ottobre 2022) In accordo con la sua dottrina, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l'. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come ...

Adnkronos

"Siamo preoccupati per l'evoluzionesituazione e invitiamo le parti interessate a risolvere adeguatamente le divergenze con il dialogo e le consultazioni", ha detto nel briefing quotidiano la ...È ovvio che un confronto diretto con gli Stati Uniti e la Nato non è nell'interesseRussia. Stiamo lanciando une speriamo che Washington e le altre capitali occidentali si rendano ... Ucraina-Russia, l'avvertimento di Mosca a Usa e Nato La mozione condanna fermamente le azioni militari della Federazione russa contro l'Ucraina e le annessioni illegalmente effettuate. "L'Estonia", si legge nella mozione, "non riconoscerà mai" la v ...Il business del greggio serve al Paese per sostenere la ripresa economica, commenta un leader politico. I futures del greggio bruciano i recenti guadagni. Tra le cause anche la forza del dollaro che i ...