Lavoro | Costa Crociere cerca 69 persone in FVG

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sono 69 le nuove figure professionali rite in Friuli Venezia Giulia daper lavorare a bordo delle sue navi. Nello specifico, la Compagnia italiana di navigazione ri18 addetti alla reception/accoglienza, 18 tecnici dell’intrattenimenti (luci, suono e video), 18 fotografi e 15 consulenti di viaggio, da inserire a bordo dopo un periodo di formazione specialistica. Le offerte di, attivate dai Servizi per ildella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sono accessibili fino al 19 ottobre prossimo in previsione delle tre giornate di reclutamento che si svolgeranno mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre negli uffici della Regione di Corso Cavour 1. Nuove opportunità, dunque, per i cittadini interessati a lavorare nel settore del turismo: le ...

