Lavorare 4 giorni alla settimana? La proposta di Intesa Sanpaolo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 ottobre 2022) Per domani si attende l’esito dellasuper corta? Arriva domani la decisione dellacorta, di soli quattrodaai sindacati. Unache rientra nell’ambito dello smart working e in via di trattativa tra Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin.San Paolo ha proposto diper quattro. Le ore al giorno passerebbero così da 7,5 a 9. I lavoratori potrebbero avere una giornata off in più con 36 ore rispetto alle 37,5. Nell’attuale contratto di lavoro del credito, l’articolo 104 già prevede lacorta di quattroe orario da 37,5 a 36 ore. Ne ha parlato il segretario ...