La verità sui file pedopornografici | così Stasi è diventato il mostro perfetto

(Di martedì 11 ottobre 2022) Subito dopo l'omicidio di Chiara Poggi, per Alberto Stasi arriva l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico. Determinante, in questo caso, la consulenza tecnica del Ris di Parma. Eppure anche in questo frangente, le cose non tornano. Ecco perché