(Di martedì 11 ottobre 2022) Nel cuore di Central Park c’è un angelo. È l’Angelo delle Acque, apparso sulla fontana di Bethesda il 31 maggio 1873. (…) A crearlo è stata una donna e perdipiú gay:. (…) Che fosse gay non ci sono dubbi. «Non lo sai che sono già sposata e porto l’anello nuziale sul dito della mia mano sinistra?» scrive l’attrice Charlotte Cushman a proposito del suo legame con, in una lettera del 1858 a un’altra donna. La relazione fra Charlotte ed, iniziata nell’inverno del 1856 a Roma, durerà per tutta la vita, pur fra drammi di gelosia e tradimenti, proprio come in una coppia «normale». (…) L’ispirazione per l’Angelo delle Acque aviene nella Città Eterna, lontana quasi settemila chilometri da Central Park. Ci è andata perché Roma, fra gli anni Cinquanta e Settanta dell’Ottocento, è «il ...

Linkiesta.it

... per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla, dai suoi temi, e lasciarsi ... Venerdì 24 marzoDante , regista e drammaturga fra le più premiate e amate della scena teatrale ...Noi non ci ispiriamo a nessuno ma siamo la nostrae vorremmo essere noi domani un modello di ... l'ex governatore siciliano Nello Musumeci; Livia Mennunni che ha battutoBonino e Carlo ... La storia di Emma Stebbins, la prima artista omosessuale che ha realizzato un’opera pubblica a New York La 20th Century Studios ha annunciato il cast di A Haunting in Venice, la terza fatica del regista Kenneth Branagh nei film di Hercule Poirot ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...