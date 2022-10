La stazione di Afragola dell’Alta velocità non sarà più una cattedrale nel deserto. Ecco i fondi per la metro

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) Approvato oggi in Giunta il Protocollo d’Intesa che darà l’avvio all’iter per la realizzazione del progetto “Nuovo collegamento in sede propria tra laAV die la retepolitana di Napoli”. Lo comunica una nota di Palazzo Santa Lucia. La Regione Campania aveva già finanziato per sei milioni di euro il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica rafforzato, affidato per l’attuazione ad ACaMIR suiFSC 2014/2020, garantendo la condizione necessaria per il successivo finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concretizzato in circa un miliardo e mezzo di euro. Tre gli stralci finanziati: -?????Da Napoli (“Di Vittorio”) a Casoria (”) -?????Da Casoria (...