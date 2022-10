La star dell’Arsenal ammette che la Coppa del Mondo arriverà “sei mesi troppo presto” per “sfidare davvero”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 11 ottobre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il portieree dell’Inghilterra Aaron Ramsdale ha ammesso che ladelin Qatar sta arrivando “sei” per lui per “”. I Gunners hanno speso 24 milioni di sterline iniziali per ingaggiare Ramsdale l’anno scorso dopo la retrocessione dello Sheffield United al campionato. Alcuni hanno deriso l’Arsenal per aver pagato una cifra così significativa per un portiere che doveva ancora mostrare tutto il suo potenziale in Premier League. Ramsdale ha iniziato le sue due partite di campionato in panchina, ma ha sostituito Bernd Leno dopo la sconfitta per 5-0contro il Man City. L’inglese non si è guardato indietro da questo punto in cui ha ...