La stampa olandese avvisa l’Ajax | “Il Napoli è un uragano”

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ilospitaper il quarto incontro di Champions League, lanon da speranze ai biancorossi.e Ajax si affrontano nella quarta giornata del Girone A di Champions League. Roboante il successo degli azzurri nel match disputato martedì scorso ad Amsterdam, dove la squadra di Luciano Spalletti ha demolitocon un clamoroso 6-1.a punteggio pieno nel Girone A dunque, a quota 9 punti e seguito dal Liverpool a 6. Ajax fermo a 3, chiudono il raggruppamento i Rangers ancora a zero punti. Ai partenopei, contro gli olandesi, basta un pareggio per qualificarsi matematicamente agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo. LAAJAX ATTESO DA UNA poche ore ...

Il Napoli ospita l'Ajax per il quarto incontro di Champions League, la stampa Olandese non da speranze ai biancorossi.Nonostante il 4-2 sul Volendam in campionato la squadra di Schreuder è ancora sotto shock dopo l'umiliazione subita all'andata contro gli azzurri e si prepara a contenere i danni in vista della sfida ...