La sinistra che guarda ai 5S tenta la fusione a caldo

Domani

Pronti via e Fiorentina subito vicinissima al gol in due occasioni tra il 3'e 4' minuto: Biraghi per Mandragoralancia Kouame sull'out dirimette al centro per Jovicda corta ...I viola cadono pesantemente in casa e provano a leccarsi le ferite con una classificasi fa ... Corner da, l'ex di turno 'pizzica' il pallone con un colpo di testa all'altezza del primo ... intervista a Aboubakar Soumahoro: «I partiti attuali di sinistra sono un problema per gli elettori che vorrebbero rappresentare» Sono ore di attesa per tutti. Per Dybala, infortunatosi ieri contro il Lecce, per la Roma, per i suoi tifosi e per l’Argentina. Il problema muscolare accusato dall'ex Palermo al quadricipite della cos ...Con una mossa a sorpresa Enrico Letta scavalca Giuseppe Conte che avrebbe voluto «mettere il cappello» sulla grande manifestazione (promossa ma non ancora convocata) della Rete pace e disarmo.