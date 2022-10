La sfida all’establishment europeo? Perché alla Meloni non conviene non ora

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Quale dividendo si potrà incassare nello svolgere il pirotecnico ruolo di numero uno delle eurodestre e quale invece nel gestire, sempre perseguendo l’interesse nazionale italiano, intelligenti relazioni con Francia e Germania? Questo il dilemma del premier in pectore che, dopo una campagna elettorale poggiata sul messaggio dell’italianità da difendere, è ora attesa dal mettere quei progetti a terra. Se decidesse di dichiarare “guerra” agli altri paesi europei, chiaramente dovrebbe un momento dopo misurarsi con la differenza di strumenti che ha in mano. Gli altri, per dirne una, hanno in mano il nostro debito (che cresce e che va rifinanziato). Per cui al di là dei nomi che andranno al Mef oFarnesina, conterà l’indirizzo che il premier intende dare. Cheabbia già giurato al Quirinale o meno, la visita di Emmanuel Macron del 23 e del 24 ...