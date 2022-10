La Russia ha inserito Meta fra le organizzazioni terroristiche ed estremiste” | perché è successo e cosa significa

Sempre oggi, Rosfinmonitoring haanche Vesna, un'organizzazione pacifista russa , nella lista di quelle che sarebbero coinvolte in terrorismo ed estremismo. L'analisi Twitter e la carica dei ...Il 23 febbraio, un giorno prima dell invasione dell Ucraina da parte della, Surovikin è statoin una lista di sanzioni dell Unione europea per aver sostenuto e attuato politiche di ...Già a marzo Mosca aveva messo pesanti limitazioni su Instagram e Facebook Ennesima spaccatura tra Mosca e il mondo Occidente. L’ente Federale di controllo finanziario russo Rosfinmonitoring, come rife ...Facebook e Instagram erano già illegali da qualche mese, ma ora Mosca fa un passo ulteriore. Indicando la via verso una “rete alternativa” rispetto a quella globale ...