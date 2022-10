La pace | l' illusione nazionalista | il Pnrr | Mattarella avverte il governo che verrà

(Di martedì 11 ottobre 2022) Lavorare per lae mantenere gli impegni presi, nel solco europeista e atlantista. Quando mancano ormai pochi giorni alla nascita del prossimo, Sergiofissa i paletti, la strada entro cui l'esecutivo dovrà muoversi. A partire dalla guerra in Ucraina, di cui "l'Europa è un bersaglio": "una guerra sciagurata", come la definisce il presidente delle Repubblica, "che la Federazione Russa ha scatenato arrogandosi un inaccettabile diritto di aggressione", inquindando "ogni campo delle attività civili e delle relazioni". Per questo, "laè urgente è necessaria". Nessun passo indietro rispetto a Putin, non si tratta di unapurché sia, è questo il monito del capo dello stato, che pur senza nominarla inevitabilmente si rivolge a chi sarà chiamato guidare la prossima fase, ...

