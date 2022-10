(Di martedì 11 ottobre 2022) Dmitryl’Occidente e più in particolare gli Stati Uniti avvertendo che se alarriverannola “” La fornitura a Kiev di lanciamissili multipli, i cosiddetti Mlrs, dotati di munizioni a“è – avverte su Telegram l’ex-presidente russo Dmitry, oggi vice capo del Consiglio di sicurezza russo – la strada più veloce per una escalation del conflitto in Ucraina verso l’irreversibile conseguenza di una”. Le sue parole, citate dalla Tass, arrivano mentrecontinua a chiedere agli Stati Uniti munizioni più a ...

Secolo d'Italia

ha consigliato alla leadership dell'alleanza e all'establishment statunitense di pensare ...'Putin potrebbe produrre una ulteriore escalation in Ucraina' e questo 'rappresenta unaper ...Nel 2012, quando finì la staffetta con Dmitrye tornò al Cremlino, rimase sorpreso dall'... Anche lanucleare è un retaggio del passato "Entrambe le parti stanno puntando solo sulla ... La minaccia di Medvedev: se l’Ucraina avrà armi a lungo raggio sarà Terza Guerra Mondiale Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Germania e Usa inviano un sistema di difesa aerea per l'Ucraina e ribadiscono il pieno sostegno. Un flebile filo diplomatico si attiva: il leader del Cremlino ...