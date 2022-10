La leadership femminile di Giorgia Meloni vista da Teodorescu

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022)sta per sfondare il tetto di cristallo, con ogni probabilità sarà la prima donna a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Il movimento femminista si è spaccato però sulla valenza di questo momento. Il suo essere una donna di destra, i suoi messaggi politici su famiglia, maternità e religione per alcuni sono l’inizio di un arretramento sui diritti civili. È davvero così? Ne abbiamo parlato con Loredana, Presidente di Wiis – Women in International Security Italy Le affermazioni della ministra francese Boone hanno riportato l’attenzione sul tema dei diritti civili in relazione al prossimo governo. Secondo lei un governo difarà dei dietrofront importanti sul mondo dei diritti civili in generale? E’ chiaro che alcune dichiarazioni non lasciano ben sperare. ...