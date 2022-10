La guerra va avanti ma anche il dialogo

(Di martedì 11 ottobre 2022) La Russia non esclude la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Joe Biden a margine del prossimo G20 e valuterà la proposta nel caso arrivasse. Tutto questo lo ha detto poco fa il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov nel corso di una intervista all'emittente Rossiya 1 Tv. La Russia, ha aggiunto Lavrov: «accoglie sempre con favore qualsiasi proposta di colloquio finalizzato al raggiungimento della pace» In precedenza però Lavrov aveva accusato gli Usa di prendere parte direttamente al conflitto: «Gli Usa non stanno solo armando il governo ucraino ma stanno fornendo dati di intelligence dai satelliti e il presidente americano Joe Biden si è impegnato a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa aerea». Qualche novità potrebbe arrivare domani da Astana, la capitale del ...

