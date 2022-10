La Difesa europea manca di fondi e indirizzo strategico. La conferenza di Bruxelles

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nuova tranche di aiuti per Kiev nella cornice dell’n peace facility, appello a un procurement comune, tecnologie sempre più cruciali e una postura industriale che sia pronta ad accogliere i cambiamenti e ad affrontare le nuove sfide. Questo è il volto dell’Europa delladescritto nel corso della secondaannualesullae sicurezza (n defence & security conference) che si tiene nella capitaledi. Un’occasione per riunire numerose personalità e rappresentanti politici, dirigenti aziendali e mondo della ricerca per discutere insieme il futuro della sicurezza e della, messo a dura prova dall’instabile contesto geopolitico internazionale. Tra ...

Agenzia ANSA

Serve un'industriadellamolto più forte' Il suo libro è una porta che si schiude su un'avventura che poteva essere e non fu. Ma possiamo andare con la mente - vascello straordinario ...La seconda: vuole la pace chi si batte per fare della Unioneuna Repubblica federale, ... un unico sistema di protezione sociale, una unica politica estera e di. Una Repubblica federale ... La nuova difesa europea, la sfida che attende l'Ue Gli stakeholders della Difesa si sono incontrati a Bruxelles per la European defence & security conference e discutere dei prossimi passi ...Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, al vertice straordinario del ... gli sforzi per soddisfare le urgenti richieste di equipaggiamento militare e di difesa dell’Ucraina” che, di fonte ...