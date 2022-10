La denuncia da Napoli | “Basta campi rom | a Scampia rifiuti vicino asilo”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Una mini discarica a pochi metri da unnido“. Lo rileva il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, facendo sua una segnalazione arrivata da un cittadino. “Ora. Si tratta di una situazione allucinante chemo da anni, troppi, e abbiamo più volte fatto bonificare l’area ma queste non sono altro che soluzioni tampone e provvisorie – dice – Serve una mossa risolutiva, come chiediamo noi e anche la cittadinanza: questirom vanno smantellati e le persone che ci vivono vanno coinvolte in progetti di reintegrazione sociale. Nessuno essere umano dovrebbe vivere in simili condizioni, nessuno dovrebbe subire tali scempi ed essere sottoposto a pericoli per la salute. Tollerare questa situazione di degrado, criminalità e ...