La crisi energetica e il dilemma del gas russo da sciogliere

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sull’approvvigionamento energetico non c’è tempo da perdere, prima che arrivi il freddo inverno e che i disagi si scarichino sui lavoratori e sulle loro famiglie. Questo il grido d’allarme che ha lanciato Daniela Piras, segretaria generale della Uiltec a pochi giorni dalla sua elezione a leader del sindacato dei settori del tessile, della chimica e dell’energia. Commissione Ue al lavoro E da Bruxelles è giunta la nota della Commissione Europea che lavora “a tutta velocità” per presentare “presto” e “velocemente” proposte per contenere i rincari del gas e dell’elettricità che continuano in Ue. Lo ha assicurato la vice portavoce capo dell’esecutivo Ue, Dana Spinant, durante il briefing giornaliero con la stampa nella capitale belga. Spinant non ha però precisato se le proposte arriveranno prima o dopo il Consiglio Europeo della settimana prossima: “Spero di poter dire qualcosa sulla ...