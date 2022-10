La “convocazion” della polizia stradale

Leggi su butac

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nell’ultimo mese più volte ci avete segnalato mail come questa: Alla vostra attenzione: Ti informiamo che sei stato convocato online a seguito del tuo reato che hai commesso su Internet. Per maggiori dettagli, consultare l’invito nel file allegato. Ti chiediamo di farti sentire via e-mail non appena avrai letto il messaggio. Contatto : generalecommissario@gmail.com In attesa di risposta favorevole. Alla mail è allegato un documento in .pdf, questo: Per chi facesse fatica a leggere da device riporto le prime righe del documento: Signore, signora, Su richiesta del Sig. LAMBERTO GIANNINI, Direttore Superioredi Stato, Vice Direttore del DipartimentoProtezione Civile, Direttore GeneralePubblica Sicurezza “Brigata per la Tutela dei Minori (BTM)” vi inviamo la presente citazione. La citazione ...