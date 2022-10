La CNN ha annunciato che chiuderà il progetto Vault | il mercato per vendere i propri NFT

(Di martedì 11 ottobre 2022) La CNN, la nota emittente televisiva statunitense, hala fine del, unper iNFT lanciato nel 2021 come esperimento che sarebbe dovuto durare solo 6 settimane.è stato presentato comecon lo scopo di «riflettere sugli eventi mondiali che viviamo insieme». LEGGI ANCHE > Da oggi gli NFT si potranno pubblicare anche su Facebook La CNN aveva creato oggetti digitali da collezione partendo da resoconti di eventi chiave oppure creando delle interpretazioni artistiche storiche create da artisti digitali e ispirate appunto agli eventi più o meno attuali. Gli acquirenti potevano collezionarli o scambiarli con quelli acquistati da altri utenti. Non è stato fornito alcun motivo specifico per la chiusura e anche sul sito ...

