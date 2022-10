Kanye West | radiato dai social per alcuni messaggi | ' Incitano all' odio razziale'

(Di martedì 11 ottobre 2022)bannato dai. Dopo aver pubblicatoapparentemente antisemiti , al rapper americano sono stati sospesi i profili suiTwitter e Instagram . Non è una novità che l'ex ...

bannato dai social . Dopo aver pubblicato messaggi apparentemente antisemiti , al rapper americano sono stati sospesi i profili sui social Twitter e Instagram . Non è una novità che l'ex ...USA - Bloccati gli account twitter e Instagram del rapperdopo la pubblicazione di messaggi antisemiti. L'ex marito di Kim Kardashian ha visto sospeso il suo account Instagram nel fine settimana dopo aver accusato il rapper Diddy di essere ...Kanye West bannato dai social. Dopo aver pubblicato messaggi apparentemente antisemiti, al rapper americano sono stati sospesi i profili ...Dagli abiti trasparenti a quelli con le frange, dalle piume al denim sabbiato, passando per decori lucenti fatti di cristalli, maxi cinture e completi oversize o realizzati in tessuti color nude, ecc ...