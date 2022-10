Juventus | esonero Allegri | la decisione del presidente Agnelli

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 11 ottobre 2022) In casa, il clima è incandescente:, arriva l’incredibile annuncio in diretta del. La stagione della, fino a questo momento, è semplicemente disastrosa. Vlahovic e compagni non riescono a trovare continuità e stanno miseramente fallendo in tutte le competizioni. In campionato, dopo appena 9 turni, i bianconeri hanno raccolto appena Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.