Juventus | Di Maria si ferma | infortunio muscolare e smorfia

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tegola per lae per l’Argentina. Nel corso del primo tempo di Maccabi Haifa-, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022/2023, arriva l’per Angel Di. Nel corso del ventitreesimo minuto l’argentino ha provato lo scatto ma subito si èto tenendosi il flessore della gamba sinistra, segno che ha sentito tirare.sul volto del giocatore bianconero che ha chiesto immediatamente il cambio, al suo posto è entrato Milik. SportFace.

... Rugani ha più di cento partite nella. Doveva giocare Kean, poi non è stato benissimo e ho ... Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Paredes, Rabiot, McKennie, Di, ...Dialza il baricentro dellae viene fermato al limite dell'area di rigore, tutto regolare e contropiede che poi scaturisce l'azione del Maccabi Haifa che calcia verso Szczesny che fa ...Altro angolo per i bianconeri. 18' - Pressa la Juventus: cross di Rugani dalla sinisitra, Goldberg mette in angolo con affanno. 17' - McKennie! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Di Maria, ...Altro angolo per i bianconeri. 18' - Pressa la Juventus: cross di Rugani dalla sinisitra, Goldberg mette in angolo con affanno. 17' - McKennie! Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto da Di Maria, ...