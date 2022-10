Juventus | di male in peggio | infortunio per Di Maria | problema muscolare contro il Maccabi

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ in corso il match della quarta giornata di Champions League, laè in campo per la sfida decisivailHaifa. La squadra di Massimiliano Allegri si gioca le ultime carte di qualificazione agli ottavi di finale, l’obiettivo è confermare la vittoria dell’andatagli israeliani. L’inizio di partita non è stato di certo positivo per la: ilHaifa è passato in vantaggio con un gol di Omer Atzili. I bianconeri provano la reazione, tentativo dipiede e Disi faper l’argentino che ha sentito ‘tirare’ dietro la coscia. Inevitabile il cambio e Milik al suo posto. L'articolo CalcioWeb.

